Marina de Tavira, Tiaré Scanda y Nailea Norvind marchan por la justicia

México, 17 Ago (Notimex).- Marina de Tavira, Tiaré Scanda y Nailea Norvind fueron algunas de las actrices que sumaron su voz a la de cientos de mujeres que participaron en la marcha “Mexicanas al grito de paz y justicia”.

El contingente convocado a través de redes sociales, salió de la Plaza Río de Janeiro, ubicada en la colonia Roma, con rumbo a la Glorieta de los Insurgentes.

Dejando el glamour de los escenarios, la nominada al Oscar, Marina de Tavira, se hizo presente para exigir justicia, tras la serie de agresiones a mujeres que se han reportado últimamente.

La actriz de la película Roma, quien acudió al llamado junto con otras integrantes de la inciativa #Ya es hora, aclaró que ellas no convocaron a esta marcha, pero “nos estamos sumando al movimiento ´Mexicanas al grito de paz y justicia´ porque creemos que es una causa por la que todas las mujeres debemos alzar la voz”.

“Los feminicidios siguen aumentando y debemos exigir que quienes están a cargo de la justicia la hagan cumplir”, apuntó De Tavira, quien estuvo acompañada de la también actriz Johana Murillo.

Tiaré Scanda, quien se ha distinguido por su espíritu combativo y de denuncia, dijo a Notimex que esta marcha no es para violentar ni señalar culpables, sino para pedir seguridad, ya que no es posible que las jóvenes no puedan salir de sus casas porque son agredidas.

Este comentario se dio en relación a lo ocurrido hace unos días en la alcaldía Azcapotzalco, donde una joven fue presuntamente violada por policías.

Bajo el grito de ¡Alerta! y ¡Justicia! el contingente conformado en su mayoría por mujeres, marchó portando vistosas pancartas que decían: “Exigir justicia no es provocación”.

Nailea Norvind, en compañía de su hija Naian, también se sumó a esta convocatoria, pues aseguró que estas causas siempre le han preocupado. “Lo que venimos a exigir es justicia porque cada vez el ambiente es más inseguro”.

En esta ocasión, la actriz Natasha Dupeyron prefirió no hablar con los medios y concentrar su energía en esta iniciativa convocada por Alejandra Palestino del movimiento “Mexicanas al grito de paz y justicia”.