A un año de la muerte de Aretha Franklin “la reina del soul”

México, 17 Ago (Notimex).- Hace un año la muerte de Aretha Franklin atrajo la atención del mundo, una de las voces más potentes dejaba huella en la historia de la música luego de padecer cáncer de páncreas.

Consolidada como una de las artistas más influyentes, Aretha Franklin fue diagnostica con cáncer de páncreas en 2010.

Fue ganadora de 18 premios Grammy, revolucionó la música soul y se convirtió en referente en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y de la liberación femenina.

Respect, I never loved a man, Chain of fools, Baby I love you, I say a little prayer y Think, fueron algunos de sus éxitos de la década de 1960, que le otorgaron el título de la “Reina del Soul”.

En 1987, se convirtió en la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, mientras que en 2005, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor reconocimiento para un civil estadunidense, y se presentó en la toma de posesión del presidente Barack Obama con el tema My Country This of Thee.

Los primeros pasos de Aretha Franklin, quien nació en Memphis, Tennessee, el 25 de marzo de 1942, fueron en Detroit como cantante y pianista en la iglesia donde predicaba su padre, Clarence LeVaguhn Franklin, hasta que en 1960 decide dejar los temas religiosos.

En su discografía se incluyen Unforgettable: a tribute to Dinah Washington (1964) y I’ve never loved a man (1967), el cual la llevó a la cima de la fama internacional, con el sencillo Respect, tema que fue utilizado en aquella época por los grupos que luchaban por los derechos de los negros y en contra del racismo.

Los exitos siguieron a la cantante con Spanish Harlem, Angel, Call me o Don’t play that song.

Luego de unos años de altibajos, en 1980 participó en la película The blues brothers, en la que, además de actuar, también cede la canción Think, incluída en la banda sonora.

Produjo dos discos. Aretha y Love all the hurt away. En 1988, hizo una pausa en su carrera por la muerte de sus dos hermanas, después publicó el álbum What you see is what you sweat.

En 1998 con su álbum A rose is still a rose luce más actual y adaptada a nuevos tiempos y a un nuevo público, después publica So damn happy, y el álbum de duetos Jewels in the Crown of the Queen.