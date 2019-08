Madonna deja atrás la “material girl” y se convierte en “Madame X”

México, 17 Ago (Notimex).- “La reina del pop”, “Patrona de la industria”, “la mujer más poderosa de la cultura popular”, “la artista femenina más grande de todos los tiempos”, “icono del pop mundial”, y “la artista que empujó la revolución sexual femenina”, son sólo algunos de los motes con los que inician las felicitaciones por el cumpleaños 61 de la cantante estadunidense Madonna.

Las redes sociales convirtieron a Madonna en “trending topic” con mensajes de felicitaciones y de agradecimiento por todo lo hecho en la música, la moda y en el mundo, toda vez que es defensora de las mujeres y de la comunidad LGBT.

Por su parte, la cantante celebra trabajando, ya que prepara lo que será su nueva gira como parte de la promoción de Madame X, su más reciente producción discográfica en la que mezcla el pop y la electrónica con el género urbano.

Su tour mundial comenzará el 12 de septiembre en Nueva York y visitará Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Boston, Filadelfia y Miami, antes de viajar a Europa, donde tiene conciertos en Portugal, Inglaterra y Francia.

Madonna Louise Veronica Ciccone nació el 16 de agosto de 1958 en Rochester, Michigan, y sigue siendo una de las figuras más influyentes de la industria.

La cantante quedó huérfana de madre a los cinco años, ya que su progenitora murió a los 30 años por cáncer de mama. Su padre se volvió a casar y de acuerdo con sus biógrafos, esto le causó un gran resentimiento.

Estudió danza en la Universidad de Michigan gracias a una beca, también se preparó y bailó con Alvin Ailey y Pearl Lang en Nueva York, a la par de participar en algunas películas eróticas.

Tras formar parte de algunas agrupaciones y cambiar continuamente de representante, fue en 1982 que lanzó su primer sencillo como solista titulado Everybody que se desprendió de su álbum debut Madonna (1983) el cual junto a Like a virgin (1984), vendió millones de copias.

Con el gran éxito musical, en 1985 protagonizó Desperately Seeking Susan y, junto a Sean Penn, con quien se casó el 16 de agosto de 1985 y se divorció en enero de 1989, estelarizó en 1986 la cinta Shangai surprise.

Su reconocimiento en el cine llegó hasta 1996 con Evita, personaje que le valió el Globo de Oro a Mejor Actriz.

Mientras tanto en la música seguía vendiendo millones de copias. En 2003 publicó American life y un año después emprendió la gira Re-invention world.

Para 2005 llegó su décimo álbum de estudio Confessions on a dance floor con el que se colocó nuevamente en la cima, llegó al número uno en 41 países y con ello impuso un nuevo record.

Asimismo, Madonna es la cantante con más sencillos dentro del Top 10 de la lista Hot 100.

En 2010, la cantante inauguró en la Ciudad de México el primer gimnasio de la franquicia Hard Candy Fitness, una asociación entre la artista, su administrador Guy Oseary y Mark Mastrov, fundador y director ejecutivo de 24 Hours Fitness.

En 2012 se convirtió en la artista que más millones ha recaudado en sus conciertos (superó a Lady Gaga y Bruce Springsteen), además de protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de ese año.

Con el objetivo de combatir la pobreza en África, ha sido parte de varias campañas: I’m Gonna Be Your Friend y“Save the Children, entre ellas.

También forma parte de Ray of Light, que apoya a organizaciones de todo el mundo para promover la paz, la igualdad de derechos y educación para todos.