Sergio DeFassio decidió trabajar en Uber ya no ser contratado

El primer actor Sergio DeFassio sigue padeciendo los estragos del tumor cancerígeno en la cabeza que lo tuvo al borde la muerte hace algunos meses.

Mostrando las secuelas de la complicada operación a la que fue sometido, DeFassio contó en entrevista para el programa Ventaneando que, al no encontrar trabajo como actor, ahora es chofer de Uber.

“Tengo que trabajar, tengo que producir y ya había estado haciendo lo de Uber con mis amistades y entonces pues ahora no tiene nada de malo que vuelva hacerlo mientras no tenga trabajo de actor pues voy a estar en Uber”.

Y agregó: “Entonces me subo a un coche y soy Uber, la gente me ve y dice mira un artista de Uber… no tiene nada de malo. Al contrario, los hago reír, les cuento chistes y me dan una feria, que bonito es eso”.