Antonio Banderas, de futbolista frustrado a famoso en el cine

México, 10 Ago (Notimex).- Antonio Banderas, desde pequeño tuvo una pasión, el futbol, sin embargo, el destino y su talento nato lo llevaron por el camino de la actuación, ámbito en el que es reconocido por interpretaciones como Desperado, La máscara del zorro, Filadelfia y Evita, entre otros.

Con 40 años de carrera, Banderas estrenó en marzo de 2019 su más reciente trabajo al lado de Pedro Almódovar, Dolor y Gloria, en la que el director español desnuda sus memorias con toques de ficción.

Su interpretación en esta cinta, le permitió ganar el premio a Mejor Actor de la 72 edición del Festival de Cannes.

José Antonio Domínguez Banderas nació el 10 de agosto de 1960 en Málaga, y desde niño mostró gusto por el futbol, jugó en su equipo escolar hasta los 14 años cuando se rompió el pie y ahí terminó su sueño de ser futbolista profesional. Años más tarde se convirtió en estrella de cine internacional y uno de los rostros más famosos de España.

A los 19 años, decide mudarse a Madrid para probar suerte en el mundo de la interpretación, por lo que debutó en los circuitos teatrales “underground” de la capital.

Su debut en el cine llegó en 1982 con la película Laberinto de pasiones, del cineasta Pedro Almodóvar, quien nunca imaginó que el joven de 23 años se convertiría en todo un icono. Desde entonces han logrado una fructífera mancuerna en el Séptimo Arte.

De la mano del afamado director español, actuó también en los filmes Mujeres al borde de un ataque de nervios, nominada al Oscar, Átame y La piel del habito, por mencionar algunos.

En la década de los 90 incursiona en el mercado hollywoodense con la película Los reyes del mambo (1991) de Arnold Glimcher, consagrándose en la Meca del Cine.

Siguieron las oportunidades en su carerra, con importantes títulos como Filadelfia, al lado de Tom Hanks, La máscara del zorro, Entrevista con el vampiro o Two Much, en la que conoce a la actriz Melanie Griffith, quien se convertiría en su esposa y madre de su hija.

En dicha cinta de Fernando Trueba, se dio el flechazo con Griffith y tan fuerte fue la atracción, que ambos se separaron de sus respectivas parejas (Ana Leza y Don Johnson).

El 14 de mayo de 1996 se casaron y tuvieron una hija, Estela del Carmen, quien nació el 24 de septiembre de ese mismo año en Marbella. En ese entonces su vida era estable tanto en lo personal como en lo profesional.

En 1997, coprotagonizó Evita, junto a Madonna en el papel principal. El mismo actor malagueño llegó a confesar su temor de trabajar al lado de la cantante estadunidense.

Los éxitos continuaron en la carrera del carismatico español, con su debut como director con la película Locos en Alabama (1999), protagonizada por su esposa Melanie Griffith.

El llamado Chico de Oro español, por ser uno de los actores más cotizados, fue nombrado en 2005 Hijo Predilecto de la Provincia de Málaga, y ese mismo año recibe su Estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Banderas seguía consolidando su carrera, ahora en el doblaje al prestar su voz al pícaro y parlanchín Gato con Botas en la franquicia de Shrek.

Asimismo, fue nominado al Emmy y al Globo de Oro por el filme de televisión And starring Pancho Villa as himself (2003). Estrenó con una amplia difusión internacional El camino de los ingleses en 2006, su segunda película como director.

En su filmografía, destacan películas como La corte del faraón, Delirios de amor, La ley del deseo, Matador, El placer de matar, La casa de los espíritus, Entrevista con el vampiro, De amor y de sombra, Pecado original, y Mini espías.

Así como El nuevo novio de mamá, The code (Thick as thieves), The big bang, Conocerás al hombre de tus sueños, y más recientemente estrenó la película Los 33, basada en la historia real de los mineros chilenos que quedaron atrapados en una mina, y protagonizó la serie Genius, sobre el pintor y escultor español Pablo Picasso.