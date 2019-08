Kevin Spacey reaparece en acto público y recita poema

México, 4 Ago (Notimex).- El actor estadunidense Kevin Spacey se presentó en el Museo Nacional Romano para declamar el poema The Boxer, del escritor italiano Gabriel Tinti, quien agradeció el acto, pero subrayó que su obra no fue escrita para el ganador del Oscar.

De acuerdo con el portal de The New York Times, el poema trata sobre un luchador sangrando a ras de lona, abandonado, a pesar de sus momentos de gloria.

“Me utilizaron para su entretenimiento, se alimentaron con cosas de mala calidad. La vida terminó en un momento”, exclamó Spacey. “Sé que este es el momento en el que me tengo que ir, es mi trabajo, al principio me gustaba, no podía parar, era mi vida… ahora no más, estoy exhausto”.