Gabriel Soto e Irina Baeva se defienden tras abandonar programa de televisión

Gabriel Soto e Irina Baeva defendieron la postura del actor de abandonar el set del programa “El Gordo y La Flaca”, luego de algunos comentarios que los conductores de la emisión hicieron.

A su llegada al aeropuerto de la ciudad de México, la pareja charló con los medios y aseguró que más allá de un acto de soberbia, la decisión de irse del programa fue porque sintieron que estaban hablando mal de ellos.

Irina, por su parte, respondió a quienes aseguraron que ella le dijo a Soto que no entrara al set. “Yo venía acompañando a Gabriel por la única razón que de ahí nos íbamos al aeropuerto, obviamente yo vi los comentarios, yo lo que siempre pienso, es que cada quien es libre de opinar lo que quiera, pero siempre con respeto”.

A su vez, Gabriel aseguró que su decisión fue porque ellos empezaron a hablar mal de él sin saber que ya los estaba escuchando. “Se me hizo como comentarios fuera de lugar, me sentí incómodo y dije, bueno, pues para qué me invitan, si van a hablar mal de mi”.

Pero más allá de toda esta controversia, la feliz pareja dejó entrever que ya piensan en boda, pues al ser cuestionados al respecto, ambos sonrieron y Baeva contestó: “Los invitaremos chicos, ¿a quién no le gustaría casarse con ese hombre?”.