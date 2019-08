Sergio Mayer reta a quienes se burlan de él en redes sociales

Sergio Mayer ha dado replica a sus detractores y luego de todas las burlas y memes que ha recibido en redes sociales tras convertirse en político, el actor decidió responder a quienes lo atacan en redes sociales.

Al ser cuestionado sobre la crítica en redes sociales en entrevista para Sale el Sol, Mayer dijo: “Siempre la he tenido y siempre la voy a tener yo llevo 37 años de carrera y me podrán criticar por las cosas que puedo decir, por pifias, pero no hay nada que me avergüence, nada de lo que yo he hecho en mi vida me avergüenza, y no me interesa que me critiquen, no me interesa que se burlen, que sigan haciéndolo”.

De la misma manera, el artista aseguró que, a pesar de ellas, ha logrado todo lo que se ha propuesto en el mundo de la política.

“Dije que iba a ser diputado, se burlaron, hicieron memes, y hoy soy Diputado Federal, dije que iba a ser Presidente de la Comisión de Cultura, se burlaron, hoy soy Presidente, estoy trabajando, para mí el tener energía positiva es la parte importante”.

Finalmente, Mayer retó a sus haters a seguir atacándolo. “Entonces no tengo ningún problema con que se expresen, con se burlen, con que digan, yo estoy cumpliendo mi objetivo”, remató.