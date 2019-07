Sergio Goyri arrepentido de rechazar a Juan Gabriel

Sergio Goyri, quien además de actuar en cine y televisión alguna vez incursiono en la música, reveló que cometió un gran error en su carrera de cantante. Y es que cuando planeaba su tercer disco en la década de los 90s se acerco a varios compositores, entre ellos Juan Gabriel, pero decidió no trabajar con él.

Su disquera en aquel entonces, confirmo a Goyri que el “Divo de Juárez” estaba interesado en darle una canción e incluso tuvieron una conversación vía telefónica. “Me está diciendo Alberto que tiene una canción y le gustaría que la interpretaras, me comento el directivo con Juan Gabriel en la línea, cuando hablé con él, me dijo ‘por supuesto, para mí es un honor que piense en mi para hacer una canción’ y le dije ‘para mí es 50 veces más honor que usted este contestando la llamada y me este diciendo eso’”

Según comenta Goyri, para él fue una gran emoción recibir esta noticia y días después tuvo otra llamada de Juan Gabriel con otra sorpresa: Me dijo: ‘¿Sabe?, pensando una cosa, no me interesa darle una canción’, y yo dije ah bueno, está bien, y él me dice: ‘me interesa producirle todo el disco’ y a mí se me cayeron los lentes, yo no dormí en dos meses, pensando en eso”.

Según comenta, la propuesta le causó mucha alegría, misma que se fue transformando en miedo al paso de las semanas. “Yo no podía dormir, te juro que yo no podía dormir y me decía ´es mucho el rollo el que estoy armando, yo ni soy cantante, me van hacer pedazos’”.

Finalmente un día, abrumado por la responsabilidad, le llamo a Juan Gabriel y le comentó su decisión: “´¿Sabe que creo?, que yo no me merezco ese disco’, grave error, al mirar a la distancia digo´: ´´que bruto fuiste’, pero le dije ‘yo no creo que me merezca esto, no me merezco que el señor Juan Gabriel desperdicie temas de él en mí’ y me dice Juan Gabriel: ‘¿ Estás seguro de lo que estás diciendo? y dije: ‘ si la verdad si’, entonces Alberto cada vez que me veía me decía meneaba la cabeza y me decía en broma que no lo podía creer”.