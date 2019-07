Matt Damon y Ben Affleck protagonizarán “The last duel”

México, 23 Jul (Notimex).- Los actores Ben Affleck y Matt Damon se vuelven a juntar para escribir el guion y protagonizar la película The last duel, dirigida por el británico Ridley Scott.

Esta será la segunda ocasión en la que van a colaborar juntos los artistas, luego del largometraje El indomable Will Hunting (1997), dirigida por el cineasta Gus Van Sant.

De acuerdo con el portal Deadline, la pareja de actores trabajará con Nicole Holofcener en la adaptación del libro de Eric Jager: The last duel: A true story of crime, scandal and trial, el cual narra el duelo de unos guerreros franceses, que se desarrolla en el siglo XIV.

Affleck y Damon interpretarán a dos mejores amigos, el caballero “Jean de Carrouges” y al escudero “Jacques Le Gris”. Al regresar de la guerra, el caballero acusa al escudero de violar a su esposa.

Debido a que nadie le cree, “De Carrouges” pide ayuda al rey de Francia, quien decide que ambos deberán enfrentarse en un duelo a muerte. El escudero también acepta quemar en la hoguera a su esposa si pierde el enfrentamiento.

Ben Affleck y Matt Damon ganaron un Premio de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en 1998 a Mejor Guion Original por El indomable Will Hunting, que se convirtió en un éxito de taquilla al recaudar más de 225 millones de dólares.

En fecha reciente, Matt Damon fue un explorador espacial en el filme Mision rescate (The Martian), de Ridley Scott, y también participó en la cinta Le Mans 66, dirigida por James Mangold, mientras que Affleck coprotagonizó Triple frontera, comandada por J.C. Chandor, y fue parte del elenco de la cinta Torrance, de Gavin O’Connor.

Ridley Scott ha sido nominado en tres ocasiones al Oscar de la Academia en la categoría de Mejor Director, por filmes como Thelma & Louise, Gladiator y Black Hawk Down.