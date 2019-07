Fernando Carrillo envía mensaje a Laura Flores

Fernando Carrillo pone en evidencia a Laura flores de nueva cuenta. A pesar de que las diferencias entre ambos parecían haber terminado, el actor publicó un video en el que aparecen juntos y en el que Laura le expresó.

“Yo también te quiero mucho.”, lo sorprendente para al actor, es que solo días después, la actriz dijo de él: “A Fernando Carrillo que lo manden a su casa, ese no. Ese es irrespetuoso.

Fernando Carrillo es muy naco, se pasa de lanza. (…) De toda la gente que yo he besado en toda mi carrera no tengo queja de nadie, pero creo que Fer podría aprender un poquito más de ética”. Las palabras de Flores generaron una encendida reacción en el actor venezolano que no tardó en responder a las críticas.

“Eso sólo habla de quien es ella. Además de hipócrita es la única actriz con la que trabajé en México que no es una verdadera estrella como Thalía o Adela. Es falsa y envidiosa, no tan linda y ahora corroboramos que es hipócrita. Dios la bendiga”. Por su parte, Laura prefirió disculparse horas después en sus redes sociales.

“Fer querido, leí tus comentarios hacia mí, yo te ofrezco una disculpa por lo que expresé de ti. Puedo no ser una estrella, pero hipócrita no soy y acepto mis errores”.

Fernando Carrillo parecía haber aceptado las disculpas de la actriz, pero más tarde decidió evidenciarla con la grabación del encuentro que tuvieron 15 años después de haber grabado la telenovela “Siempre te amaré” donde se escucha a Carrillo diciendo: “Me conseguí a la protagonista más linda con la que trabaje en Televisa… Siempre te amare.. Aquí estamos…Lo mejor está por delante… Lo mejor está por venir. Laura te adoro.”

A lo que la actriz respondió: “Yo también te quiero mucho.” Finalmente Carrillo reconoció las disculpas de su ex compañera, pero no perdió la oportunidad de repasar su error “Así fue mi encuentro después de 15 años con Laura Flores. Puras palabras de cariño SINCERO de mi parte hacia ella y Matthew, su pareja ‘Yo siempre te quiero mucho’, fueron sus palabras a mis palabras genuinas. ENTIENDO y ACEPTO sus disculpas, porque sería una gran HIPOCRESIA salir a los dos días en TV hablando pestes de su compañero al que acaba de ver y saludar con supuesto cariño mutuo. Si yo siento como ella se expreso de mi en el programa @unicable, @degeneraciones por alguien, ni la saludo o le digo lo que pienso de frente. No creen?. En fin, sigo respetando a LAURA y solo le deseo LO MEJOR DE LA VIDA y SIEMPRE. Bendiciones infinitas LAU. Todos cométenos errores en la vida.

Hasta el momento Laura Flores no se ha pronunciado al respecto.