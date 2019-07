Benny Ibarra hará su primer monólogo en más de 40 años de trayectoria

México, 22 Jul (Notimex).- A los cinco años, Benny Ibarra debutó como actor a través de la ópera rock Jesucristo Superestrella (1974). Hace tres años estelarizó el musical El Hombre de la Mancha y en septiembre próximo hará su primer monólogo en teatro.

Fue por esta razón, dijo, que rechazó participar en la nueva versión de “Jesucristo Súper Estrella”, pues se trata de uno de los proyectos más ambiciosos y personales en sus más de 40 años de trayectoria artística.

Aunque todavía no puede revelar el título de la obra, dijo que el guion ya se hizo película y será dirigido por Mauricio García Lozano.

“Todavía no me dan permiso de decirlo y me muerdo la lengua. Es la primera vez que hago monólogo y es muy bonito. Es un proyecto que nos entusiasma a todos, estamos muy contentos”, comentó a la prensa.