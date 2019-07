Juan Osorio estaba con Laura Vignatti durante robo en su casa

A casi una semana del robo con violencia que vivió Juan Osorio en su domicilio, Niurka reveló que el productor se encontraba acompañado por Laura Vignatti, quien desde hace tiempo ha sido señalada como la actual pareja del actor.

A pesar de que el productor fue muy hermético al hablar del tema, la vedette confesó: “él (Emilio) ya había hablado con él (Juan), y me dijo ‘mamá, tranquila, ya está bien’, pero imagínate ¡qué desesperación tan enorme!, ¡qué momento tan horrible dentro de la casa!, no me quiero imaginar. él y Laura (Vignatti), es algo horroroso que yo no se lo deseo a nadie, ¡qué momento tan horrible deben haber pasado, pobrecitos los dos!”.

Posteriormente, Marcos dejo en claro que, a pesar de ya no estar junto a Osorio, ellos dos siempre seguirán unidos por encima de todo.

“Es igualito que yo, él no va a parar hasta que no los agarre a los cuatro de la rabia que trae. Somos familia, le guste a quien le guste, y le pese a quien le pese, o queramos o no, Juan y yo somos familia, él es el padre de mi hijo, y yo soy la madre de su hijo, y con la pena ‘i’m sorry for everybody’, lo que le pase por encima de quien sea tenga que pasar, paso, y que bueno, Emilio se lleva muy bien con Laura, pues es como debe ser”.

Hasta este momento, Laura ha permanecido en silencio y no ha brindado alguna declaración al respecto.