Carlos Trejo habla del botellazo contra Alfredo Adame

Luego de que Carlos Trejo le propinara un botellazo a Alfredo Adame durante la conferencia de prensa en la que ambos anunciaron que el próximo 2 de agosto se llevaría a cabo su combate en un ring, mismo que ahora está en duda por esta agresión, el llamado Cazafantasmas rompió el silencio y habló de esta situación.

Durante su asistencia al estreno de la obra El Exorcista, Carlos explicó: “Yo cuando llegué el señor se puso agresivo, yo no ataqué, si se dan cuenta yo abrí la botella, yo tomé un poco de agua y la dejé, le puse la tapa encima, la intención y para ser honrado, porque si hubiera querido aventársela te digo ‘se la quise aventar y qué’, pero no, lo único que quería hacer era aventarle el agua, pero se me resbaló de la mano, simplemente fue todo. Fue un accidente, no hubiera sido la intención aventar una botella”.

Ante el hincapié de los reporteros con respecto a que Adame tiene una abertura en la frente y estará sensible si llegaran a pelear en pocas semanas, el cazafantasmas replicó: “no te preocupes, voy a cuidarlo”.

Previo a esto, al ser cuestionado sobre las condiciones que se han firmado para que la pelea se lleve a cabo, Trejo destacó: “yo creo que una persona que no tiene miedo simplemente se sube y se acabó, una persona que pone una restricción, es porque tiene miedo”,

De la misma manera, Trejo aseguró que no le ha recibido la demanda que Adame entabló en su contra y destacó que no tiene ningún problema en esperar para que se realice el esperado encuentro.

Finalmente, Carlos Trejo se burló de los memes que hicieron luego de la alborotada conferencia de prensa que hizo junto a Alfredo Adame y manifestó no sentirse agredido por esa situación.