Juan Osorio es asaltado con lujo de violencia en su domicilio

Juan Osorio denunció que la tarde de este domingo fue asaltado con lujo de violencia mientras se encontraba descansando en su domicilio.

“El día de hoy penetraron a mi casa asaltantes y obviamente hubo de todo, ya te imaginarás. Violaron mi casa, los que son amantes de lo ajeno y me golpearon, me abrieron la cabeza, me golpearon todo el cuerpo y pues obviamente te amenazan que te van a matar, todo lo que puede suceder”, dijo en entrevista para Televisa Espectáculos.

Con la cabeza ensangrentada, el productor de telenovelas manifestó que acudió al Ministerio Público para levantar la denuncia correspondiente. “No quedarse callado, yo creo que eso es lo importante”, expresó.

De acuerdo al medio, mientras Juan se encontraba solo en su casa, cuando cuatro sujetos ingresaron y otro más se quedó afuera esperando en un auto.

“Me golpearon en el cuerpo, a fuerzas quería que les diera…, te piden todo, que abriera la caja fuerte, les decía: ‘¿pues cuál caja?, están mis cosas’. Es muy desagradable, te patean, me tiraron, me amagaron con pistola”, explicó.

Hasta este momento se desconocen más detalles del lamentable hecho.

Video: