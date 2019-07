Cynthia Klitbo demandará por acoso sexual a Emilio Guerrero

Tras dar a conocer su renuncia de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Cynthia Klitbo reveló que en breve entablará una demanda contra su colega Emilio Guerrero.

“Lo voy a denunciar formalmente. Aquí se ha estado haciendo todo un trabajo de investigación, de documentación para demostrar, o sea, las cosas no son de un día para el otro. Yo tengo fotografiado todo el chat en donde se dedica a decirme cosas”, dijo la actriz.

Acto seguido, Klitbo manifestó sentirse contrariada con la actitud del actor de la serie ‘Club de Cuervos’. “Emilio Guerrero me da mucha vergüenza, porque ese señor me conoce desde que era una niña, ha sido mi amigo de toda la vida y jamás imaginé la calidad de gente que es. Por eso me voy, porque yo no estoy viendo esto desde el punto de vista de ‘tengo hambre’, yo si tengo trabajo, no necesito inquietarme en la ANDA”.

De la misma forma, Cynthia confesó sentirse decepcionada de Jesús Ochoa, presidente de la ANDA, pues a pesar de todas las anomalías que existen solo puede notar su apatía y ausentismo.

Video: