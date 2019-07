Chiquis Rivera pide que no se le compare más con su mamá

México, 10 Jul (Notimex).- Hace cinco años, cuando inició su carrera como cantante, Chiquis Rivera admitió no haber estado lista para subirse a un escenario, hoy sí lo está y pide que ya no se le compare con su mamá Jenni Rivera.

“Cuando lancé mi primer sencillo, no estaba preparada. No entré al estudio queriendo sacar ‘Paloma blanca’, en realidad fue sorpresa de alguien y emocionalmente tampoco estaba lista para enfocarme en la grabación (dedicada a Jenni), lo cual afectó en mi carrera”, declaró a Notimex.

Debido a lo prematuro de su lanzamiento, dijo, llegaron las comparaciones con la llamada “Diva de la banda” y perdió frente a ella.

“No me dieron la oportunidad de decir: ‘espérenme, voy empezando’. Sin embargo, hoy siento que con cada disco voy creciendo. Mi voz ha ido madurando y las presentaciones en vivo me ayudan mucho porque me dan la oportunidad de crecer, escuchar y aprender.

“Sé que ahora puedo defender mi voz en un escenario. A lo mejor no es como la de Céline Dion o la mejor del mundo, pero tengo lo mío y todo lo que hago es de corazón. Me siento más segura de mí misma y llegar a donde quiero llegar, vendrá con el tiempo”, afirmó la cantante.

Supone que seguirán las comparaciones con Jenni Rivera, pero anhela que paren los comentarios porque ella es diferente y tiene su propia esencia, así como su peculiar estilo.

“Mucha gente piensa que es mucho más fácil hacer una carrera porque soy hija de ella y aunque es un gran orgullo, me comparan muchísimo y me critican por muchas razones, pero eso me ha hecho muy fuerte. Ahora me siento mucho más madura como mujer, artista y cantante”, dijo la intérprete.

Aunque los comentarios ya no le afectan como antes, busca encomendarse a Dios para sentirse tranquila.

“Debo entender que lo que ocurre es parte de esto. Si a la más bonita y a la más delgada le dicen de cosas y le encuentran algo, también es por la gente negativa. Quiero que me escuchen y no que oigan lo que tanto se dice de la familia Rivera”, afirmó Chiquis.

Asegura no colgarse de la fama de su madre

En el sentido de que tanto sus tíos como ella se cuelgan de la fama de “La gran señora”, aseguró que no heredó millones de dólares de su madre y ha tenido que trabajar duro para hasta hace unos días comprarse su primera casa.

“Mi madre es mi madre y nadie me lo puede quitar, pero qué culpa tengo por haber nacido de esta gran mujer. No quiero parecerme a ella, pero la gente nunca estará contenta y yo les digo: ‘pues, ¿a quién quieren que me parezca si mi mamá es mi mamá y fue mi todo?”.

Quiere interpretar a Jenni Rivera en filme

Respecto a la película biográfica sobre Jenni Rivera, que podría filmarse hasta el próximo año a partir de un guion de Kate Lanier y con el mismo enfoque del filme What’s love got to do with it que en 1993 se hizo en honor a Tina Turner, admitió que le gustaría protagonizarla.

“Lo he pensado muchas veces, espero se dé la oportunidad, por supuesto que lo voy a intentar”, comentó luego de que en la actualidad tiene un look muy parecido al de su mamá.

Chiquis Rivera se encuentra en México como parte de la promoción del tema Anímate y verás. Lo compuso en colaboración con Jerry y Gera Demara. Está incluido en su tercer disco de estudio que saldrá a la venta en febrero o marzo de 2020.

A través de la letra narra una historia de amor a lo moderno, dice, pues se caracteriza por ser atrevida y muy chachonda. El video lo grabó en Los Ángeles, California, para retratar a una mesera en su día a día.

“Quise cantar algo regional y de banda, pero al mismo tiempo actualizado y divertido, pues estamos en el verano y necesitamos algo para despertar bien y que también sea romántico”, comentó para luego revelar que el siguiente sencillo será No regresarás.

Muerte de la “Diva de la banda” fue porque Dios así lo quiso

Luego de que Jenni Rivera fue vinculada de nueva cuenta con el crimen organizado, ante las supuestas declaraciones de un testigo protegido al asegurar que ella cantaba en las fiestas del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, Chiquis aseguró que desconocía la información.

“Fue la voluntad de Dios. Él sabe cómo y cuándo nos vamos a ir. No sé nada y por eso no puedo contestar. El que nada debe, nada teme y si mi mamá está donde está, es porque Dios así lo quiso, no creo que haya sido por otra razón”.

Se disculpa por incidente en su boda

El pasado 29 de junio, Chiquis Rivera contrajo matrimonio con Lorenzo Méndez, exvocalista de La Original Banda El Limón. Su boda propició un incidente entre guardias de seguridad e integrantes de la prensa, ante lo cual comentó:

“Me divertí tanto ese día, porque fue un momento tan hermoso y siento que hice lo correcto al hacerlo privado. Mucha gente se molestó y lo entiendo, pero también tengo que defender lo que creo y siento. La gente no lo va a comprender, pero doy la cara y me disculpo si es que se ofendieron, pero jamás fue mi intención”.

Luego de explicar lo anterior a través de un video que subió a sus redes sociales, confesó que le hubiera gustado que su madre la entregara en el altar, pero a falta de ella, su abuela tomó el lugar.

“Tengo una buena relación con mi abuelita. Mucha gente no lo sabe, pero ella fue mi mamá en mis primeros siete años. De ella aprendí a comer nopales y frijoles de la olla, así como hablar el español”.

Planeará a su primer hijo dentro de dos años más

Con 34 años de edad, confesó que le gustaría tener hijos, pero no por ahora, pues desea disfrutar de su matrimonio por lo menos dos años más antes de concentrarse en ser mamá.

“De los ovarios estoy bien, aunque tengo que ver que ya no tenga quistes. Me han dicho que estoy bien para tener babys y me encomiendo a Dios. Si es su voluntad, se hará y si no, él (Lorenzo) tiene su hija y la quiero. Tengo a mis hermanos y todo va a estar bien”.