Molotov refrenda su irreverencia al ritmo de rock

México, 6 Jul (Notimex).- El humor negro y ácido, así como la sátira y la crítica social estuvieron presentes en el concierto que la banda de rock y hip hop Molotov ofreció en la Ciudad de México.

“Micky” Huidobro, Ismael “Tito” Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala deleitaron al público con parte de su trabajo discográfico acústico más reciente y con sus éxitos, que son emblemáticos para mucha gente por su irreverencia y la burla a diferentes sectores de la sociedad.

Ante una escenografía con toques griegos, muy acorde a las columnas que sostienen el emblemático recinto del Centro Histórico capitalino, la agrupación entonó temas como Here we kum, Amateur, una burla del clásico ochentero Rock me Amadeus y Noko, las cuales fueron coreadas de principio a fin por los fans.

El ácido recital lució aún más con el impresionante equipo de luces robóticas que alumbraron cada espacio del escenario y entre el público, donde se pudo ver al senador Martí Batres, el actor Alexis Ayala y el rockero Leonardo de Lozanne.

Los integrantes de la banda dejaron en claro la gran camaradería que hay entre ellos, al entenderse a la perfección, y que el concierto era para divertirse, ellos tocando de nueva cuenta en acústico, pero en especial para agradecer a sus fieles seguidores que a lo largo de más de dos décadas los han apoyado en su carrera musical, pase lo que pase.

Los sonidos recios de su pop rock, pasando por el rapcore, el metalcore, el funk rock, el rock norteño y el metal alternativo fueron los que encendieron el ambiente no sólo de sus contemporáneos que asistieron a recordar viejos tiempos, sino también de menores de edad que asistieron junto con sus padres a gozar con la banda irreverente del rock mexicano.

Otros de los cortes que también sonaron fueron Voto latino, Gimme the power, Mátate Teté, Frijolero, Cerdo, Rasta y Puto, que han marcado a varias generaciones.