Fallece director de fotografía Pierre Lhomme a los 89 años

Los Ángeles, 6 Jul (Notimex).- El director de fotografía francés Pierre Lhomme, quien participó en la filmación de películas como Army of Shadows (El ejército de las sombras), Cyrano de Bergerac y The mother and the whore (La madre y la ramera) entre otras, falleció a los 89 años.

La noticia la dio a conocer la Sociedad Francesa de Directores de Fotografía, que informó que el especialista de la lente, quien obtuvo un premio César en 1989 por la cinta Camille Claudel, murió en la ciudad de Arlés, Francia, de acuerdo con el portal The Hollywood Reporter.

Lhomme nació el 5 de abril de 1930 en la localidad francesa Boulogne-Billancourt y llegó a estudiar en Estados Unidos, posteriormente quiso ser músico de jazz en París a finales de la década de los 40 y a principios de los 50, según dicha fuente.

Después ingresó en una escuela de cine, altamente técnica, en donde tuvo como compañeros a cineastas como Henri Decaë, Philippe Rousselot, William Lubtchansky, así como Gaspar Noé y Jean-Jacques Annaud.

Uno de sus primeros trabajos dentro del séptimo arte fue el de asistente de cámara y operador de cámara en películas como The love game, de Philippe de Broca y Man called Rocca de Jean Becker. La cinta de aventuras piratas The amorous corporal, de 1958, fue con la que tuvo su primer crédito como director de fotografía.

Pero fue Army of shadows, de 1969, que habla sobre la resistencia francesa, uno de sus esfuerzos más memorables, el cual fue filmado en tonos monocromáticos que crearon una vista sombría de Francia, durante la época de la Segunda Guerra Mundial y que llegó a acumular 700 mil dólares en cines.

Además del premio César, el fotógrafo recibió otros reconocimientos como el Premio Prix Gianni di Venanzo, así como un premio a la trayectoria Camerimage en Polonia, en 2008, y fue nombrado Oficial de la Orden de Artes y Letras de la Legión de Honor, en Francia.

Pierre Lhomme llegó a señalar a los estudiantes de una escuela de cine que él nunca tuvo una idea fija o preconcebida sobre el cine, “una de las principales habilidades de un buen camarógrafo es poder pasar de un director a otro y adaptarse a sus mundos diferentes”, dijo de acuerdo a dicha fuente.