Frida Sofía asegura que Alejandra Guzmán la golpeó

Aunque parecía que las aguas se habían calmado entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, la joven empleó su cuenta de Instagram para denunciar a su famosa madre, asegurando que la cantante la maltrató física y mentalmente.

Luego de colocar en la red social algunas imágenes en las que muestra su brazo derecho lleno de morentones, recurrió a las historias de la famosa aplicación para revelar:

“Ya basta de mentirle a la gente ¿no?, ahora que yo estoy madreando, que madree a Alejandrita, mejor hay que conseguir testigos, hay mucha gente que ha sido testigo de tu abuso físico, mental y psicológico. O sea que shhh. La única violenta, agresiva y abusiva eres tú”.

Posteriormente, la joven lamentó que La Guzmán le haya brindado una entrevista a un periodista que asegura la ha atacado mucho y encima se haga la víctima.

“¿Por qué te enojas?, porque estoy cantando, porque estoy realizando mi sueño, el que nunca quisiste que hiciera. ¿Por qué te enojas?, porque tu solita te expusiste a que te vieran con mi ex novio. Ahorita que termine la entrevista ya te sirven tu tequila, te manipulan para que hagas, lo que dicen y lo que haces, todo sea manipulado”, agregó.

Conjuntamente, Frida comentó: “Y ahorita les saco videos y fotos de moretones, y puta%& que me metió Alejandra Guzmán, pinc%& mentirosa, cule$%”

Sin embargo, minutos después apareció en otro video llorando y explicó: “¿saben qué?, me muero del coraje cab%&, y por más fuerte que me haga me duele, porque no es cierto, no es cierto, yo he sido más que buena hija con esta diabla, no se vale, y por esto estoy publicando esto, porque no se vale”.

Finalmente, Frida aseguró que, si las declaraciones en su contra van a seguir, ella tampoco se detendrá pues la finalidad de Alejandra Guzmán con sus declaraciones es que ella no pueda dedicarse a ensayar para realizar un buen debut musical, mismo que se realizará el próximo 13 de julio en el evento “Balón de Oro”.

“Me duele, y no te voy a dar el gusto, me duele, pero yo soy sincera con todos, hasta de mis caga%&$, yo jamás le he levantado un dedo a mi mamá, y si sí (lo hice) fue para quitármela de encima, ¡está loca!”, finalizó.