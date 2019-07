Joss Favela le pide oportunidad a Thalía

Luego de Thalía asegurara que un cantautor se había portado de una forma muy grosera con ella y por tal motivo no grabó uno de sus temas, ahora Joss Favela aclara el malentendido que sostuvo con la intérprete mexicana.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, Joss explicó: “Tomé un vuelo a Miami porque tengo un compromiso con el Teletón de hace muchos años, donde yo soy el autor del tema en Estados Unidos. Por parte de la disquera organizan sesiones para muchos autores porque a la hora de hacer un disco de un artista como Thalía, hacen unas sesiones y te invitan. Yo fui afortunado de que me invitaran “a conocerla”, porque yo tenía el ensayo del Teletón”.

Sobre el rose que supuestamente tuvo con la también actriz, Favela explicó: “Hubo un malentendido que no sé ni de parte de quién es, ni cómo se dio esta situación, yo estoy bien tranquilo porque no sé más que esto que te estoy diciendo”.

Finalmente, Joss Favela manifestó su interés porque Thalía cante una de sus composiciones. “Yo salí contento de la junta porque yo la había conocido, esa es la realidad, pero me tenía que ir porque me tenía que ir al ensayo. Mis canciones siempre van a estar a su disposición e incluso he ofrecido disculpas por algo que no sé qué hice, porque creo que ella es una dama, de lo más grande de México, para mí es, (corrigió) sigue siendo un sueño muy grande que me grabe”.