Alejandro Tommasi le canta a Juan Gabriel

México, 30 Jun (Notimex).- En vida, Juan Gabriel le cedió un tema musical a Alejandro Tommasi, el cual nadie de sus herederos podrá impedirle que lo cante, ya que tiene los derechos.

Aun cuando la mayor parte de su carrera ha sido actor, Tommasi también ha probado suerte en el canto, ámbito en el que ha grabado algunas producciones discográficas y ha hecho duetos con amigos entrañables.

En entrevista con Notimex subrayó que su aventura en el canto que hasta el día de hoy alterna con la actuación, fue bien vista por el mismo “Divo de Juárez”, quien confió en él al darle un tema original que grabó en su disco Te deseo.

El histrión recordó que fue el compositor Lázaro Muñiz quien le pidió el tema al intérprete de Querida, quien sin dudarlo le dijo que sí y hasta les dio a escoger entre algunos que tenía guardados.

“Me dijo que esa canción debía tener timbales y me los mandó; él estaba muy contento con este tema. Aunque yo sólo tenía contacto con él por el maestro Lázaro Muñiz, supe que confiaba en mí”.

Destacó que todo está en regla, ya que de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) le mandaron la carta de la editora que lo autorizaba a grabar la canción, así como los derechos.

Indicó que la pieza se grabó mucho antes de que falleciera Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel, quien murió el 28 de agosto de 2016.

Recordó que tuvo la oportunidad de mostrarle personalmente este trabajo musical durante un homenaje que una prestigiada universidad le rindió en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“En aquella ocasión él me dijo que me admiraba mucho y que me había visto en la televisión por mi trabajo en las telenovelas”, apuntó Tommasi, al tiempo de recordar que conoció a Juan Gabriel cuando presentó la canción María José.

Sin embargo, señaló que fue hasta el homenaje en Ciudad Juárez que platicaron. “Recuerdo que resultó muy emotivo, porque leí su biografía y hasta cantamos juntos este tema que me dio”.

El actor de telenovelas como Destilando amor y El manantial añadió que en aquella ocasión tuvieron la oportunidad de cenar, momento que aprovechó para darle el disco en el que incluyó el tema.

Comentó que el cantautor quedó muy satisfecho e incluso le dijo que pocos intérpretes se preocupaban por el arte del disco como lo hizo él, además de que la producción no fue comercializada.

Tommasi destacó que él lo regalaba, pero un día fue robado de su casa y luego se enteró de que una plataforma española reproducía el álbum sin darle regalías, por lo que emprendió junto con sus abogados una estrategia legal para acreditarse y recuperarlo.