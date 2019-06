Respeto e inclusión, valores para un verdadero cambio en la sociedad

México, 30 Jun (Notimex).- La actriz Geraldine Bazán, actual reina de la comunidad LGBTTTI, aseguró que para generar un cambio en la sociedad en favor de la diversidad sexual, se debe predicar con el ejemplo desde el núcleo familiar.

En entrevista con Notimex, la actriz dijo que orgullosa porta la corona de esta comunidad a la que siente como su familia, es una gran responsabilidad, por todo el amor y la confianza que ponen en sus manos.

“Me siento parte de esta comunidad como amiga, aliada, hermana y me siento orgullosa de que gracias a mi trabajo la gente me escuche y eso me permita llevar un mensaje de amor, paz, respeto e inclusión”, dijo la actriz de historias como Dueños del paraíso.