Los Aristemo celebran la diversidad sexual en el Zócalo

México, 30 Jun (Notimex).- Con la frase “¡Viva la diversidad sexual!”, el dúo Los Aristemo llegaron al escenario del Zócalo capitalino para celebrar el Día Internacional del Orgullo Gay, en donde alzaron la voz para pedir respeto.

En este marco, el dueto integrado por los actores juveniles Joaquín Bondoni y Emilio Osorio, conocidos como Los Aristemo, alzaron la voz para pedir respeto para la comunidad LGBTTTI, en una presentación musical que dejó un grato sabor.

En el escenario prestado por este día, Los Aristemo hicieron lo propio robando las miradas no solo de sus seguidores, sino también de quienes por primera vez los escuchaban.

“¡Qué increíble estar aquí!”, dijo Emilio Osorio mientras admiraba asombrado la gran cantidad de personas que se congregó en el primer cuadro de la ciudad para ser parte de este evento en favor de la diversidad, el respeto y la tolerancia.

“Muchas gracias, hoy en día creemos que ya somos hijos de la comunidad LGBTTTI, y es un honor compartir con ustedes esta tarde”, expresó el hijo del productor Juan Osorio, quien estuvo presente para cuidar cada detalle de la presentación que forma parte de las actividades de Pride 2019.

“Esta tarde es para manifestarnos sin miedo. Somos una comunidad y ¡que viva la diversidad!, ¡1ue viva la comunidad! y ¡el amor!”, expresó Emilio.

Para seguir con el encuentro musical, Los Aristemo abandonaron por unos minutos el escenario y se acercaron a sus fans, que ondeaban orgullosos la bandera arcoíris, símbolo de la comunidad LGBTTTI.

“¡Que viva México!, gritaron los jóvenes en esta soleada tarde, en la que sonaron temas como “Perfecta”, “Si me dices que me quieres”, “Juntos el corazón no miente” y “Juegos de amor”.

De esta manera, el dueto dijo adiós a su público al que le recordaron que el respeto y la tolerancia es por lo que esta tarde están reunidos.

“Alzamos la voz hoy para pedir respeto, tolerancia y recordar que en una sociedad siempre hay diferencias, pero el amor también nos une”, apuntaron los artistas.

Durante una conferencia previa a su actuación, los integrantes del dúo coincidieron en que su participación dentro de la Marcha del Orgullo Gay y su presentación en el Zócalo es una muestra de apoyo.

“Jamás se dejen guiar por malas vibras, siempre hay que ser uno mismo”, fue el mensaje que enviaron.

“Hoy en día tenemos que avanzar, no hay espacio para el rechazo. Terminemos con las barreras y los tabús que nos han separado”, planteó Joaquin Bondoni, hijo del actor Uberto Bondoni.

Sumamente emocionados, los jóvenes que dan vida al concepto Los Aristemo expresaron su satisfacción, porque su trabajo sea puente para hablar de la diversidad sexual en México.

Esta es la primera vez que Los Aristemo acuden a la marcha del Orgullo Gay.