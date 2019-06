Aranza cuestiona obstáculos para las mujeres en la música

México, 29 Jun (Notimex).- La intérprete de balada romántica Aranza lamentó que pese a los avances que hay en el país en pro de la equidad de género y el respeto a las preferencias sexuales, las mujeres aún se enfrentan a obstáculos para desarrollarse profesionalmente, como a ella le ha ocurrido en la música.

En entrevista con Notimex afirmó: “Ser mujer aún es algo díficil de llevar y defender, más como artista o persona pública, porque todavía existen personas en las firmas discos y producciones de televisión que buscan estereotipar.

“Yo recuerdo que la primera vez que firmé con una discográfica, lo que me dijeron fue: ‘No vayas a decir que tienes novio, ni tampoco que te vas a casar o a tener hijos’, porque según sus ideas eso provocaba que los fans se decepcionaran y no compraran discos, mitos que terminaron por afectarme en varios aspectos, ya que me provocaron depresiones y angustias”, dijo la cantante.

Cuando la firmaron en otra discográfica, añadió, le preguntaron cómo quería su segundo disco. “Se burlaron de mí cuando les dije que ranchero y me respondieron que no era posible, porque estaba demasiado rubia para cantar en ese género. No voy a decir quién, porque aún anda por ahí destrozando carreras”.

Subrayó que aun cuando tenga tez blanca y cabello rubio, “por mis venas corre sangre mexicana, sangre de india de Chihuahua, mi bisabuela era apache, mi bisabuelo fue Pancho Villa y soy más mexicana que la machaca, no me digas que estoy muy güera para cantar ranchero. Me dejé llevar por esos comentarios y más adelante me di cuenta de que no era así, pero ya me había dejado marcada psicológicamente”.

Abundó que pese a que las cosas no han cambiado demasiado desde que ella empezó, el haberse convertido en artista independiente ahora le permite hacer más y ser ella misma.

“Es importante respirar libremente y tomar decisiones sin tener limitaciones, por eso comparto esto que veo yo como mujer. Me tocó vivir ambos mundos, aquel de limitaciones y manipulación, y el de ahora de libertad y respeto, incluso en estos momentos es al revés, a los fans les interesa mucho tu vida”.

La cantante afirmó que el destino le dio la oportunidad de salir adelante cuando fue elegida para interpretar una canción que fue tema de una importante telenovela, Mirada de mujer, por la cual ahora tiene una sólida carrera en la balada romántica. “De hecho, cuando acabó mi contrato discográfico con la firma con la que estaba, lo primero que hice fue regalarme un disco de ranchero, que me trajo satisfacciones”.

Aranza informó que actualmente apuntala su más reciente producción musical, bajo la producción del cubano Julio Quevedo y el mexicano Emmanuel Ortiz, quienes le armaron un romántico material con temas inéditos y otros poco conocidos, complementado con duetos con Gilberto Santa Rosa y David Cavazos.