Nunca le pedí permiso al mundo para ser “La Bogue”

México, 28 Jun (Notimex).- La actriz y vedette transexual Alejandra Bogue aseguró que nunca le pidió permiso a nadie para tener una identidad femenina, ni para utilizar esa condición en el mundo del espectáculo.

“Nunca le pedí permiso al mundo para ser Alejandra, nunca me he detenido ante nada… Tampoco he sentido que tenga que usarlo como bandera. Considero que si no viviera como La Bogue no hubiera florecido en ningún ámbito de mi vida. Simplemente soy y ya”, indicó en entrevista con Notimex.

“La Bogue” nació el 16 de mayo de 1965 bajo el nombre de Roberto Arturo Bogue Gómez y fue en su adolescencia que buscó su identidad femenina convirtiéndose en una de las actrices mexicanas trans con mayor éxito.

Indicó que durante los 33 años que ha vivido como Alejandra, ha tenido una sonrisa muy natural, “sin cargar con los actos discriminatorios y hablar con toda la confianza y de manera abierta de quién soy”.

Alejandra, quien ganó el premio como Revelación Femenina de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro en 1998, celebró la apertura de la sociedad para abordar temas de diversidad sexual y los avances para garantizar sus derechos a las personas de la comunidad LGBTTTI.

“Antes no había tantos medios y no se ventilaban muchas cosas, por ejemplo, en 1998 fui revelación femenina y evidentemente todo el mundo sabía que era transexual y no fue el gran escándalo. Las leyes han avanzado, ahora la gente que han luchado por casarse, han obtenido logros”, comentó.

La marcha del Orgullo Gay

Con el lema “Orgullo 41: ser es resistir”, se llevará a cabo este 29 de junio la marcha para exigir respeto y reconocimiento a los derechos de las personas que tienen distintas preferencias sexuales.

Desde la perspectiva de Alejandra, quien actualmente forma parte de una campaña de inclusión para una plataforma de transporte privado, esa lucha debe de ser permanente y no es necesario salir a retar al mundo en calzones, porque en la vida real todos los días “se nada contracorriente”.

“Yo me manifiesto los 365 días del año, 24 horas, no he necesitado gritarle a nadie (por reconocimiento o aceptación), a pesar de tener una familia de lo más conservadora…si la gente se siente contenta yendo a gritar en calzones, pues que vayan y lo hagan, bajo mi perspectiva no lo considero necesario. ¿Tú crees que si voy en brassier y en calzones me van a respetar?, deberían pero la realidad es otra”, señaló.

Indicó que, para ella, es suficiente ir contracorriente todos los días, “y todavía a eso si voy a gritar, me van a sacar en un periódico amarillista en el que diga ¡miren la señora está necia que sigue insistiendo! Eso es lo que sucede en la vida real, no dicen, mira ella lucha por los derechos, izquierdos y los centrales”.

En ese sentido, Alejandra Bogue pidió que quienes sientan la necesidad de salir a la calle a expresarse de esa manera realmente lo hagan por lo que se tiene en el corazón y no por seguir un borreguismo.

“La Bogue” al volante

Alejandra se inscribió a una plataforma de transporte privado para manejar un taxi y así generar ingresos extras, pues está consciente de que en el mundo del espectáculo el trabajo es intermitente, “las cuentas siguen y para la vida que me gusta darme hay que seguir generando”.

“Me compré un coche porque en esta carrera hay que nivelar la economía, hay momentos en los que tienes mucho trabajo y otros nada, eso es una realidad de la carrera artística, los altibajos. Además decidí unirme a la campaña ´Muévete con orgullo´ para que otras personas en mi situación vean que sí se puede”, señaló.

Refirió que no ha cambiado su nombre en sus documentos oficiales, pues actualmente representa una pérdida de tiempo modificarlos; “son tantos años de mi vida que francamente no lo considero necesario y no porque en un papel lo diga me va a bajar la regla”.