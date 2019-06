Alejandra Guzmán habla de su relación con el ex de Frida Sofía

Alejandra Guzmán decidió aclarar de una vez por todas la relación que entabló con Christian Estrada, ex novio de su hija Frida Sofía, tras los rumores sobre un posible romance entre ambos.

En entrevista para un diario mexicano, la cantante explicó: “trabajé un rato con sus hermanos, los gemelos. Y él vino a pedirme ayuda para poder ayudar a Frida, por eso se acercó a mí. Pero yo tengo mucho respeto ante toda la gente que se acerque y quiera a mi hija, pero de ahí no paso. Yo tengo educación”.

Antes de realizar su presentación en el Machaca Fest, la rockera también aprovechó para aclarar que espera reconciliarse con su hija.

“Pues es sangre de mi sangre… pero que no se le olviden todas las cosas buenas, que no se olviden todas las cosas de dónde yo la he sacado, porque yo la he sacado adelante en muchas cosas y con mucho amor. Y lo vuelvo a hacer otra vez”.

Sin embargo, no dudó en subrayar: “Todos tenemos broncas y más con los hijos millennials, porque están buenos para decir, para pedir y juzgar, pero pásenle… ¡Pásenle a la chinga… para que vean que no es fácil!”.

“Como mamá, estoy un poco dolida, pero sé que es una etapa que va a pasar. Entiendo, yo también le reclamé muchas cosas a mi madre, pero yo estaba muy chavita, tenía 17 años cuando me fui de la casa y empecé a trabajar a los 18″, agregó.

Finalmente, la cantante mexicana aseguró que más allá de lo que digan de ella como madre, no se dejará influenciar por esta situación.

“Son temas de redes sociales, lo cual es virtual. A mí me gustan las personas, verle a la cara a la gente, lo demás no me angustia ni me mete en una psicosis, porque puede llegar a ser una psicosis si tú te dejas. No los voy a callar, pero tampoco les voy a contestar. Yo tengo mi tiempo y prefiero pintar, escribir, bailar, que estar ahí metido porque llega a ser muy cansado para mí”, concluyó.