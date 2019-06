Paco de María triunfa en el Lunario

México, 23 Jun (Notimex).- Los sonidos del jazz, el swing, la balada, el pop latino, bolero, bosa nova y la aterciopelada voz del solista sonorense Paco de María fueron el pretexto para que el público asistiera anoche al Lunario del Auditorio Nacional para disfrutar del gran sonido de la Big Band que acompaña al joven que iniciara su camino en 2007.

En punto de las 21:20 horas, los músicos salieron al escenario para musicalizar y esperar la aparición de Paco de María, quien arrancó de inmediato la ovación de los comensales que degustaban bocadillos y bebidas. Paco de María ataviado con pantalón negro camisa blanca y saco tipo smoking en color gris, abrió garganta con el tema “Desahogo” y “Quién será”.

El joven intérprete agradeció a la gente que este recital de Big Band fuera el número 16 en el Lunario: “Algo que sin ustedes no habría podido suceder, así que gracias y vamos por muchos más”, indicó para luego rendir homenaje al grande de la canción de orquesta, Frank Sinatra con temas como “Lady is a tramp” y “Under my skin”, logrando con ello un grito de las mujeres.

Paco de María siguió su canto con emblemáticos temas como “Frenesí” y “Total”, para luego recordar al “Divo de Juárez”, Juan Gabriel con temas como: “Enamorarte” y “Lo mejor de tu vida” y recordar a otro grande que aún está en vida como José José, con un popurrí de lo mejor de sus éxitos.

El tiempo se detuvo para los espectadores, quienes seguían gozando del estilo de cantar de Paco de María con canciones como “Crepp”, uno de sus temas nuevos y ligarse a melodías como “Dont stop me now”, “Ángel” y “Cuando yo quería ser grande”, así cómo “Bésame mucho”, este último coreado por el público asistente.

De María remató con letras cono “Cant take my eyes off you”, “Feeling Good”, “Came By me”, “Just a gigolo” y “Granada”, además de “My way” y “Make me Up”, temas que no dejaron de corear los fieles amantes del estilo de Paco de María, agregó.