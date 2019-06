Presentan audios y estampas de vida de Manuel Esperón

México, 22 Jun (Notimex).- En una ceremonia colmada de recuerdos se dio a conocer el libro biográfico Maestro. Estampas de la vida de Manuel Esperón, así como audios poco conocidos del compositor, músico y arreglista, acto al que acudió como invitada especial la primera actriz Irma Dorantes.

Las encargadas de presentar el texto fueron la recopiladora y documentalista Graciela Esperón y Álvarez, así como la historiadora María García Esperón; en tanto que los audios los compartió Sibylle Hayem, coordinadora del Catálogo Sonoro Cinematográfico de la Casa de los Sonidos de México.

La primera en compartir en la Sala “Murray Schafer” de la Fonoteca Nacional sus anécdotas de amistad con Manuel Esperón fue Irma Dorantes, quien visiblemente emocionada habló de lo entrañable que es recordar a un gran amigo, quien musicalizó varias películas de la Época de Oro del Cine Nacional, y a quien le dedicó un poema.

“El maestro Manuel Esperón era mi maestro, mío solo, particular, propio, privado, a mí fue la única artista a la que le dio clases de canto y nunca aprendí, pero me enseñó”, indicó la artista, quien arrancó una sonrisa del público que abarrotó el foro.

“Me siento orgullosa de haber sido su discípula y que me ayudara cuando no tenía a nadie y cuando no tenía ni un peso en la bolsa, porque cuando me casé, Pedro me dijo, ‘matrimonio o cine’, y dije matrimonio. El maestro me apoyó en el canto para estar en la Caravana Corona”.

Por su parte, la hija del prolífico compositor, Graciela Esperón y Álvarez, recordó a su padre con nostalgia, amor y coraje.

“Debo decir que los jóvenes de hoy no saben quién fue Manuel Esperón y no quiero que su música se pierda por una falta de sensibilidad y compromiso para difundir su obra, porque yo ya no escucho estaciones de radio que toquen sus canciones o melodías”, concluyó.