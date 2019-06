Rapero Remik González pide no estigmatizar a tatuados

México, 22 Jun (Notimex).- El rapero tijuanense Remik González lamentó que se estigmatice a las personas por su apariencia física o por el uso de tatuajes, dejando a un lado la capacidad que pueden tener para desempeñarse en el campo laboral.

El artista, quien porta tatuajes en la mayor parte de su cuerpo, recordó que antes de los 16 años “conocí la vagancia, pero jamás fui malandrin, después le agarré pasión a la música y ahora busco mejorar cada día”.

González comenzó desde abajo, cantaba en los camiones en su natal Tijuana, donde, aseguró, la gente está más acostumbrada a “la vagancia, a ver a las personas con tatuajes, cholos, migrantes, deportados o fumando marihuana”.

Desde hace cinco años, Remik, quien ha compartido escenario con exponentes del hip hop nacional como Dharius, Santa Fe Klan, Gera mx, Santa Grifa, entre otros, se mudó con su familia a Guadalajara, no sólo porque “está más tranquilo en cuanto a seguridad” sino porque en esa ciudad las oportunidades laborales en su género musical son mayores que en Tijuana.

“Desde que llegué a Guadalajara se nota la diferencia de ciudad a ciudad. En Tijuana están acostumbrados a que la gente viene del otro lado, los que cruzan. En el sur (de Guadalajara), sobre todo en zonas turísticas, no están acostumbrados a ver gente como nosotros”, relató a Notimex.

Señaló que Tijuana es un lugar con sus pros y contras, “hay más banda y tienes que ser inteligente para salir adelante”. Ahora que fijó su residencia en la capital de Jalisco se encuentra enfocado en su carrera artística.

“Acá está más tranquilo, pero me ha tocado que voy caminando por la calle, si una señora con su morrito me ve, aunque venga a 20 kilómetros de distancia se cambia a la otra banqueta solo por mis tatuajes, creen que eres un delincuente o que esa tinta viene de la cárcel y se paniquean mucho”, refirió.

Por más fama que tengas, a la hora que te bajas del escenario y te enfrentas a la vida cotidiana ese prejuicio y discriminación existe, “creo que ya hasta estoy acostumbrado”.

El intérprete de Verde, amarillo & rojo, indicó que su música es un reflejo de lo que vive y observa; “de repente puedes encontrar una rola romántica, de puro ambiente, o para las personas que se la pasan en la trampa, en el fumadero, temas de fiesta, pero también de reflexión”.

Remik González lamentó que el rap sea relacionado únicamente “con el ambiente de mujeres, drogas y desmadre, pues eso también se vive en los conciertos de otros géneros musicales”.

“El rap es muy criticado por sus letras y no tanto por el ritmo, pero no dejan de ser realidad lo que se habla en ellas. No critican porque nosotros describimos de manera explícita lo que se vive como en la política, sexualidad y otros temas”, comentó.

En ese sentido, refirió que hace algunos años, los espacios en radio y televisión estaban cerrados para el rap, aunque poco a poco la situación ha cambiado, ante el auge que tienen los géneros urbanos.

El tatuaje no debe generar discriminación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, y la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, reformada en el 2014, prohíben expresamente la discriminación por ser contrario al ejercicio de los derechos humanos de mujeres y hombres.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), uno de cada 10 habitantes posee un tatuaje, es decir, 12 millones de personas en México tiene al menos un tatuaje, de las cuales la mayoría no sobrepasan los 20 años.