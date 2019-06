Ex esposa de Lupillo Rivera habla de la relación del cantante con Belinda

Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, fue cuestionada por los rumores de romance entre el cantante y Belinda, tras su cercana relación dentro del reality La Voz… México.

Al mencionarle que una de las especulaciones es que Lupillo se habría hecho un tatuaje del rostro de la cantante y actriz, Mayeli respondió en entrevista para el programa Despierta América:

“Es que a él le gustan mucho los tatuajes, y si supe de su relación con ella y me da mucho gusto, créeme que me da tanto gusto que los quiero invitar a cenar a los dos a la casa”.

Sobre lo que piensa de Belinda, la ex del llamado “Toro del Corrido” confesó: “Si es Belinda mucho mejor, muchas felicidades, ella es una mujer libre, no tiene compromisos, no tiene hijos, no tiene nada, creo que es algo muy padre que él pudiera tener una relación con ella”.

Mientras esto sucede, Lupillo y Belinda siguen enviándose mensajes de cariño y apoyando en redes sociales, el último fue del hermano de Jenni Rivera, quien empleó las historias de Instagram para compartir con sus fans el sencillo que lanzó Belinda junto a Los Ángeles Azules, Horacio Palencia y Lalo Ebratt.