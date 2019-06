Polo Morín confirma ruptura… ¿por un tercero en discordia?

Polo Morín empleó las redes sociales para abrir su corazón y confirmar que terminó su relación sentimental y ahora se encuentra soltero.

Desde hace varios años se ha especulado que la ahora ex pareja del actor era su colega Lambda García, rumor que prácticamente se tomó como verdadero cuando en redes sociales se filtraron algunas fotografías y mensajes de amor entre ambos, y aunque Morín confesó en ese momento su homosexualidad, García nunca confirmó su romance con él.

Ahora Polo da la noticia sin decir el nombre de su ex, pero lo que más llamó la atención fue que más allá de la ruptura, de acuerdo al mensaje, la otra persona ya tiene nueva pareja. Aquí el texto:

“De la manera más respetuosa les quiero pedir que no me pregunten ya, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada. Eso ya se terminó, y pido respeto a mi duelo y mi proceso, de la misma forma en que pido respeto para su nueva relación”.

Inmediatamente sus seguidores comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y a mencionarle que debe buscarse una pareja a la que no le de pena confirmar que anda con él.