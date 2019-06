Con lágrimas, Raquel Bigorra se defiende de Daniel Bisogno

Con un mal semblante, Raquel Bigorra apareció en un video difundido a través de sus redes sociales, mismo que después eliminó, para asegurar que no la está pasando nada bien luego de que Daniel Bisogno asegurara que lo traicionó y vendió su vida privada a una publicación.

“No es vender la vida de las personas, ni balconear a nadie, eso no es a lo que me dedico, ni es lo que yo tengo en mi corazón, ni es lo que me interesa sembrar para la vida, esa no soy yo. Es muy delicado estar levantando (falsos), acusando a la gente sin tener pruebas”, expresó.