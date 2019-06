Constanza describe en una carta a su mamá Edith González

México, 19 Jun (Notimex).- Constanza Creel escribió una emotiva carta a su madre Edith González, quien falleció el pasado 13 de junio víctima de cáncer, en la que recordó a la actriz como una mujer formidable y entregada a su trabajo.

El hermano de Edith, Víctor Manuel González, quien ahora tiene la tutela de la joven de 14 años, compartió este escrito al programa de televisión Ventaneando, empresa en la que la actriz laboró los últimos años.

En la misiva, la adolescente señaló que la actriz fue una madre excelente, que nunca puso de excusa su trabajo para no serlo.

“Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo, como la carta de resginación de un actor es la muerte, y así lo hizo”, expresó.