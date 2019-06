Molotov, 25 años valiéndoles gorro la opinión de las buenas conciencias

La banda repasa la polémica de “¿Dónde jugarán las niñas?” y asegura no hará tema de la 4T

México, 17 Jun (Notimex).- “Si dicen palabras altisonantes a través de sus canciones y exhiben la corrupción del gobierno mexicano, no van a salir en Televisa ni los van programar en la radio”, fue la advertencia que conocidos le hicieron a Molotov antes de lanzar su icónico disco ¿Dónde jugarán las niñas?, y la respuesta de la banda fue tajante: “nos vale gorro”.

A 22 años del lanzamiento de esa producción y casi 25 de trayectoria musical, a Miky Huidobro, Randy Ebright y Paco Ayala les continúa “valiendo gorro” si los censuran. Advierten que seguirán haciendo crítica social y sátira política sin consideraciones y sin miedo porque son partidarios de la libre expresión.

En entrevista con Notimex, los músicos recordaron los tiempos en que lanzaron los primeros temas que escandalizaron a las “buenas conciencias”, tales como Que no te haga bobo Jacobo, Voto latino, Gimme the power, Quítate que ma’sturbas y Mátate Teté, entre otros.

Los músicos narran que en esa época Ernesto Zedillo Ponce de León era el presidente de México, luego de la muerte del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, y Jacobo Zabludovsky encabezaba la forma en que debían darse a conocer las noticias.

“En esa época, Caifanes sacó El informante en la que se refería a Zabludovsky. Fobia tenía Los cibernoides, que hablaba de los medios de comunicación y Maldita Vecindad decía que había ‘un poco de sangre roja sobre un gran auto nuevo’. Eso es lo que escuchábamos todo el día, solo que tenías que descifrar muchas cosas”, comentó Miky Huidobro.

“Lo que la sociedad vivía en aquel entonces”, dice, “era muy crudo y había que contarlo de esa manera. Empezamos a romper con el tabú de que si cantas esas cosas o dices esas palabras, ya no te van a pasar en Televisa o a tocarte en radio. A nosotros nos ‘valió gorro’ porque esa fue la música que sabíamos hacer”.

De presentarse en lugares pequeños como el legendario Rockotitlán, La Diabla, Rock Stock, Hard Rock y el Bulldog, casi de un día para otro Molotov se vio abriéndole a bandas como Héroes del Silencio en un foro capitalino y otros recintos grandes en Monterrey, Nuevo León.

“Nuestros temas sonaban en Estados Unidos y en la radio de AM. El lenguaje se dio de manera natural, no dijimos pen… o pu… para ver qué pasaba, pues cuando ensayábamos en un cuarto súper chiquito, entre nosotros nos decíamos pen… o quítate para allá que mastur… debido a lo apretados que estábamos. Todo empezó como un juego de palabras entre la banda”, explicó el bajista.

La portada de “¿Dónde jugarán las niñas?” (1997) causó polémica por mostrar el cuerpo de una adolescente con uniforme escolar a nivel secundaria, sentada en el asiento trasero de un automóvil y con las pantaletas abajo hasta las rodillas.

La modelo fue Ana Bidart. El fotógrafo Víctor Covarrubias captó la imagen partiendo de una idea del productor musical Arturo López Gavito, quien ese entonces era el presidente de la discográfica.

“Se buscó esa portada porque pensaron en cómo hacer la interpretación del nombre y de un contenido del que incluso, nosotros no teníamos ni idea de lo que estaban pensando. Cuando vimos la propuesta de la foto, cualquier persona ‘shockeaba’, pero nos pareció muy atinada. Fue la época en que las disqueras todavía eran creativas”, apuntó.

La libertad de expresión a finales de los 90, subrayó Huidobro, “prácticamente no existía y este tipo de cuestiones visuales sacaba de onda a la banda. La connotación hizo que la gente se acercara a la parte morbosa del mensaje y nos dio risa, porque la idea iba por otro lado”.

La sociedad mexicana añadió Randy Ebright, vivía de las apariencias, de apantallar la decencia y las buenas costumbres cuando en realidad existía una doble moral remarcada.

“Los padres querían pensar que sus hijos de secundaria no tenían experiencia sexual, y no era así”, resaltó el baterista al recordar cuando por esta portada, las tiendas de discos no quisieron exhibir la producción en sus anaqueles y ellos optaron por salir a venderlo a los transeúntes como manifestación por la libertad de expresión.

Lo hicieron también para salvar el puesto laboral del entonces label manager Jorge Soto. “Fuimos a la disquera y lo vimos pálido, decepcionado y triste porque su chamba estaba en riego, pues habían mandado a hacer 20 mil copias que tiendas departamentales y de discos les regresaron”.

Que no te haga bobo Jacobo fue el tema que más perturbó a “las buenas conciencias”, dijo Randy Ebright. Gimme the power le siguió causando polémica incluso en Argentina, donde alguien acudió a la radio para abofetear al locutor que lo puso”.

Respecto a ésta última canción, el baterista aclaró que se trataba de una carrilla entre cuates y nada tenía que ver con señalamientos homofóbicos.

“La compusimos en ‘petit comité’ y la gente la tomó como homofóbica. Para que no se malentendieran las cosas, tuvimos que hacer un diccionario mexicano y explicarle nuestros chilanguismos a España y Sudamérica”, recordó.

Al hacer un balance de estos 25 años de trayectoria, Paco Ayala comentó que, sin duda, hubiesen querido hacer algunas cosas de otra manera, pero al analizar ciertos errores entendieron cómo es que se movió cada pieza.

“Estar juntos y seguir de gira nos hace pensar que todavía hay energía y que nos lo pasamos bien en el escenario. Está increíble que vengan los fans con gente más joven a nuestros conciertos. Quién sabe cuánto tiempo más vaya a durar, pero mientras dure, hay que pasarlo bien”, subrayó.

La relación entre ellos sigue siendo cordial y qué bueno, dicen, porque si alguno de ellos optara por separarse del grupo, Molotov o la Maldita Molocha, como también les llaman su fans, ya no tendría motivos para continuar.

“Cada quien ha tenido proyectos y ha tocado con otros grupos, pero siempre estamos acá para necearle. Obviamente, te cansas en lo físico y anímicamente. Cuando acabas una gira, ya no quieres verlos y tampoco te quieren ver. En más de 20 años nos hemos visto más como banda que con nuestra familia”.

Molotov se presentará los días 5 y 6 de julio próximo en un foro de la capital como parte de la gira “El desconecte”, de su MTV Unplugged. Indicaron que en lo posterior estarían pensando en producir un nuevo disco, pero no un tema que se refiera a la Cuarta Transformación (4T).

“No escribiremos una canción al respecto porque significaría darle importancia a lo que la gente quiere que hables de ellos. Para nosotros son uno más del montón, siguen siendo personas con hambre de poder, con agendas personales”, opinó Miky Huidobro.

Destacó que en la política se manejan cantidades incalculables de dinero y quienes están al mando administran eso para su propio bien.

“Si te dedicas a la política, seas del PRI, PAN, PRD, PT, Morena o cualquier otro, eres una persona que prácticamente estás buscando cómo ganarte la vida de una manera sencilla, probablemente sin haber ido a la escuela, sin tener una preparación”.

En ese renglón, el músico lamentó que habiendo gente afuera con talento, tenga que ganar mucho menos que alguien sin conocimientos aptos para un puesto político.