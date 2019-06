José Mrochek salió de Bolivia en busca de oportunidades

México, 11 Jun (Notimex).- El cantautor boliviano José Mrochek, conocido en la escena musical como Aviónica, consideró que debido a que en su país no hay posibilidades de dar a conocer su trabajo y concretar sus sueños, se ven obligados a salir a otras latitudes para mostrar su talento musical.

“La música folclórica es la que predomina, la música bailable igual, pero hay una escena roquera fuerte que también está creciendo y siento que está mejorando, solo que no tenemos esos canales de acceso ni tenemos disqueras, pero sí mucha gente que hace música”, explicó en entrevista con Notimex.

Aunque lleva varios años de trayectoria musical, José Mrochek, antes conocido por su apodo “The Joti”, que incluso cantaba en inglés, lleva cerca de cinco años como Aviónica, con el que continúa en la escena del rock en solitario.

Reveló que en aquel entonces su productor le dijo: “No puedes vivir en Bolivia y seguir cantando en inglés”, por lo que decidió cambiar de idioma y cuando lanzó su tema Desde cero llegó hasta México y otros canales internacionales de música.

Sin embargo, José Mrochek reveló que pudo proyectarse gracias a que fue asistente de producción para Emilio y Gloria Estefan, en Miami, luego conoció al productor musical Sebastián Krys, ganador de 17 premios Grammy.

“Luego de escuchar mis canciones me dijo -por qué no te vienes a Los Angeles y hacemos un disco-, entonces yo preparé las canciones en Bolivia y me fui a grabar el material, y de ahí llegamos a México y Colombia. Tuve que salir de mi país, era necesario”, explicó.