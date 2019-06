Selena Gomez borra hasta el último rastro de Justin Bieber en Instagram

A pesar de que la relación entre Selena Gomez y Justin Bieber terminó hace más de un año, fue hasta hace algunas horas que la cantante decidió borrar de su cuenta en Instagram hasta el último rastro del canadiense.

De acuerdo a diversos seguidores de la estadounidense, una imagen donde la artista felicitaba a Bieber por su cumpleaños el pasado 1 de marzo de 2018 fue eliminada recientemente.

En dicha fotografía, Selena escribió: “El 1 de marzo de 1994 nació una persona súper genial que conozco. Boom”.

Instagram | @selenagomez: March 1, 1994 someone I know that happens to be super cool was born. Boom. pic.twitter.com/PDQBrWrZnT

