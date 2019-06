Por respeto a su hijo, Plutarco Haza no emitirá juicios sobre secta

México, 9 Jun (Notimex).- El actor Plutarco Haza dijo que por respeto a su hijo Nicolás y como una medida para protegerlo no hará declaraciones respecto al tema de la secta Nxivm en la que se asocia a Emiliano Salinas, actual esposo de Ludwika Paleta.

Plutarco Haza y Ludwika Paleta fueron pareja durante más de una década, de esa relación nació Nicolás, quien actualmente se encuentra estudiando en el extranjero la carrera de cinematografía.

Haza, quien actualmente participa en una pieza teatral, comentó a los medios que se siente muy orgullo del ser humano en que se ha convertido su hijo Nicolás, “va muy bien, y gracias a la oportunidad que le pudimos dar su mamá y yo de prepararse fuera del país, está estudiando cine en una de las mejores escuelas de Toronto”.

“Yo tengo muchas expectativas y anhelo que le vaya bien en su carrera y que sea feliz”, dijo el actor, quien hace 11 años de divorció de Ludwika Paleta y hoy en día sostiene una nueva relación con Ximena del Toro.

Ante la pregunta de cómo podría afectarle el problema que tiene Emiliano Salinas, actual pareja de Ludwika, al estar asociado con la secta sexual Nxivm, señaló que no es un tema de él, porque no tiene relación con ellos.

“En cuanto a su hijo, y por respeto a él prefiero no hablar, sí me preocupa, pero por amor a él creo que lo mejor es no tocar el tema, cuando yo he tenido mis temas yo los resuelvo y Ludwika tendrá que resolver los de ella”.

“Yo no tengo nada que opinar y obviamente estoy pendiente de Nicolás y estoy en comunicación con él”, apuntó el actor, al reiterar que lo mejor que puede hacer en este caso es no opinar.

Destacó que desde que se separó de Ludwika no habla con ella y ahorita menos, “no tenemos amistad solo hablamos cuando tenemos algún problema con Nicolás, pero no tengo relación con ella y no conozco a su actual pareja”.

Por lo que pidió a los medios conducirse con seriedad y no hacer caso a portales que no tienen credibilidad ni fundamento para asociar a los jóvenes con el tema, ya que debido a la cercanía de Nicolás con Paola, hija del actor y conductor Adal Ramones, también se han soltado muchas especulaciones sobre la supuesta participación de la joven.

A lo que Plutarco compartió que él y Adal Ramones han hablado respecto al tema y les provoca risa el pensar cómo hay gente que inventa notas, “debemos ser serios con los temas”.