Banda indígena enfrenta discriminación en México y es reconocida en EUA

México, 9 Jun (Notimex).- Con 20 años en el escenario y portando en su vestimenta la identidad cora y huichol, los integrantes de la banda musical indígena Cohuich, originaria de Nayarit, dicen enfrentar aún discriminación por parte de firmas discográficas.

Charly Rodríguez, líder del grupo, afirmó no obstante que capitalizan esa actitud y siempre sacan algo positivo de las burlas, siendo “tenaces y firmes, pero sobre todo resistentes, tal y como son las etnias”.

En entrevista con Notimex, el autor y compositor relató que desde que se reunieron, los integrantes de la banda han pasado momentos críticos, en especial por la falta de apoyo de las compañías discográficas que “nos encasillan como indígenas y no creen en nuestra propuesta”.

“Nuestro perfil musical es variado, tocamos de todo, pero lo fuerte es nuestro ritmo yaca, en honor a una fruta que se da en Nayarit, que cuando la comes sientes una fiesta de sabores entre el paladar y la lengua, y cuando empezamos a tocar eso es lo que siente la gente en sus oídos”.

El joven cora precisó que Cohuich, integrada por 16 músicos, es una variación que tiene como base rítmica la cumbia: “Mezclamos norteño y banda sinaloense, traemos tambora, bombos, tarolas, bajo, guitarra eléctrica, conga, tres trompetas, teclados y son tres vocalistas”.

Rodríguez comentó que han hablado por teléfono con algunas disqueras, que los escuchan y los citan para tratar un posible contrato.

Sin embargo, agregó, “cuando ven nuestra vestimenta de inmediato nos cierran las puertas, nuestra ropa es cien por ciento cora y huichol, pero de ninguna manera la usamos para llamar la atención, sino para rendirle tributo a nuestras raíces que siempre son hechas a un lado por las exigencias del mercado”.

Ante esas dificultades, para Charly Rodríguez lo importante es no olvidar sus raíces y no perder de vista sus metas: “Nos sentimos orgullosos de nuestras raíces y no tendríamos que cambiar por un contrato; lo que importa es la música”. Prueba de ello, es que llevan 16 discos, y cada uno de ellos, afirmó, rinde tributo a la cultura indígena.

El camino para los músicos de esta banda “no ha sido fácil” porque “hemos tocado puertas y hemos sufrido discriminación, pero afortunadamente hay gente que sí valora lo que somos”.

De hecho, Charly Rodríguez relató que es en Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Michoacán donde tienen mayor aceptación, además de Estados Unidos, “donde la nostalgia y amor por la tierra es por igual en migrantes de cualquier parte de México; nos han brindado apoyo chiapanecos, oaxaqueños y poblanos radicados en el vecino país, incluso hasta centroamericanos”.

Recordó que realizan giras en la nación estadunidense: “la verdad nos ha ido bien, de hecho nunca hemos tenido problemas con las visas, ni con migración; cumplimos con todo lo que se nos pide y disfrutamos subir a los escenarios, para ver paisanos cantar y llorar de nostalgia y melancolía”.

La agrupación la fundó Fili Rodríguez hace 20 años, y se conocía como La Banda Cora de Puerta de Mangos, pero a la salida del fundador decidieron cambiar de nombre por Cohuich, “porque eso nos daba verdadera identidad cora y huichol”.