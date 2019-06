Gael García no ha felicitado a José Ángel García por su próxima paternidad

José Ángel García, padre de Gael García Bernal, reveló que el actor no lo ha felicitado por su próxima paternidad, producto de la relación que mantiene con la joven Bella de la Vega.

A pesar de que Gael estuvo de visita en México, su padre dijo en entrevista para el programa Hoy que no tuvo tiempo para encontrarse con él y por lo mismo no lo ha congratulado por esta noticia.

“No, no (me ha felicitado) el palado ese, le quería avisar estos días personalmente, darle un abrazo, pero no lo pude ver, nada más estuvo un ratillo (en México), entonces cuando le mandé el sábado (mensaje), (Gael me dijo) ‘no mira ya estoy aquí en el aeropuerto, me voy, pero por ahí te hablo’”.

Conjuntamente, García subrayó que aún no le había informado nada a su hijo. “Todavía no le dije la noticia, pero yo creo que sí ya se enteró”.

Finalmente, José Ángel externó su deseo por tener una hija. “Ya tuve dos hijos varones, y sobre todo que yo me voy a despedir antes de este mundo, entonces quisiera que se quedara mi esposa que es muy joven con una niña, la niña siempre es mejor compañía para una mamá”.