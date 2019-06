Raúl Sandoval urge a romper tabús sobre la revisión de próstata

México, 4 Jun (Notimex).- El cantante y actor cachanilla Raúl Sandoval urgió a echar abajo los tabús sobre las revisiones médicas a las que deben someterse los hombres para evitar que las enfermedades avancen y ya no puedan controlarse.

“Lamentablemente en esta sociedad machista se conciben ideas tontas de que quienes se sometan a la revisión de próstata se volverán gays, lo que hay detrás de todo ello es que se tiene miedo y temor a sentir dolor. Sin embargo, creo que se deben de correr riegos que morir”, dijo.

“Y es que la revisión de próstata –efectuada por el especialista que inserta un dedo enguantado y lubricado dentro del recto para palpar la próstata y examinar bultos o cualquier irregularidad- es comúnmente asociada a que te gustará y cambiará tus inclinaciones, nada más absurdo”.

Quien fuera participante del “reality show” La Academia planteó que muchas de las enfermedades que enfrentan los hombres pueden prevenirse, controlarse y curarse, por lo que más allá de creer que nunca te pasará “las personas deberían atender cualquier síntoma de alerta.

“Siempre hay señales, cuando he sentido algo raro en mi cuerpo u organismo procuro hacerme exámenes y todo lo que haya que realizar, lo hago por mi salud”.

Sobre los recortes presupuestales que se aplican en el sector salud, opinó que hay puntos que no se deben tocar. “Pienso que hay muchos otros que se pueden tocar, pero este es muy importante porque se trata de vida o muerte”.

Paralelo a su trabajo como cantante, Sandoval participa en las filmaciones de “Bronco, la serie”, producción que contará la historia de vida y de superación del grupo de música regional mexicana.

Raúl interpreta en el programa el personaje de “Ramiro Delgado”, un hombre que ha tenido una vida muy intensa.

“Ha sido todo un reto actoralmente interpretarlo porque tiene vivencias que no me imaginaba (…) Me ha sorprendido lo que tuvieron que hacer para conseguir todo lo que lograron”.

La parte que más disfruta de esa interpretación “es que es medio ‘Pedro infantesca’, es muy enamorado, le gustan harto las muchachas y todo eso, pero también perdió un hijo. lo que me hace identificarme con él porque yo tuve dos lutos parecidos”.

Aunque reconoce que al menos por mes y medio estará dedicado completamente a ese proyecto, alista –junto con su manager Rodrigo Cuevas (hijo de Aída Cuevas)- su debut como cantante en Colombia.

“Estaremos llevando nuestra música porque sabemos que la música mexicana es muy querida por allá”, expuso el cantante quien casi tiene listos 24 temas que irá lanzando paulatinamente. El también actor participó recientemente en una carrera atlética a favor de la lucha contra el cáncer infantil.