Gabriel Soto se refugia en Irina Baeva tras polémico contra Geraldine Bazán

Luego de que Gabriel Soto respondiera a una fotografía en la que Geraldine Bazán expuso el sacrificio que hace al separarse de sus hijas por trabajo, asegurando que es su elección porque él las mantiene muy bien a las 3, los ataques contra el actor no se hicieron esperar.

En redes sociales los internautas no dudaron en arremeter contra el artista mexicano, asegurando que es un machista por querer que su ex esposa no trabaje y se quede cuidando a las hijas que procrearon en común.

Por su parte, Soto prefirió eliminar el mensaje contra Bazán, y sin responder a los mensajes en redes, apareció en una historia de Instagram de su novia, la actriz Irina Baeva, muy sonriente y dándole un beso antes de entrar al cine.

Hasta el momento Geraldine no ha dado respuesta al polémico mensaje de su ex.