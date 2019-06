Despreocupa a María José si María Magdalena era prostituta o no

México, 3 Jun (Notimex).- La cantante mexicana María José dijo que le despreocupa si María Magdalena era prostituta o no, ella solo busca cumplir con los lineamientos de su personaje en el musical “Jesucristo Súper Estrella” que produce Alejandro Gou.

“No he visto la serie de televisión ‘María Magdalena’ aunque mi papá me la recomendó. He leído varias cosas acerca de ella, hay quienes dicen que era prostituta porque en esa época era mal visto ver a una mujer rodeada de hombres”, comentó.