Desplazan actores famosos a figuras del doblaje en el cine

México, 1 Jun (Notimex).- El actor Jerry Velázquez reveló que la industria del doblaje en México es un medio difícil, por lo que consideró debería de haber un equilibro entre los actores de la pantalla chica y los profesionales de ese campo, quienes han sido poco reconocidos.

Para Velázquez, lo complicado en esta profesión es que las personas que hacen doblaje por lo regular sólo se dedican a eso, se conocen y han trabajado entre ellos, es decir, que al igual que pasa en las empresas, laboran con referencias.

“Nunca había entrado de lleno porque yo me dedico a hacer teatro o tele, y el doblaje ha sido bastante intermitente en mi carrera, pero siempre ha estado ahí, entonces es un medio cerrado, al que es difícil entrar, pero ya que estás ahí las puertas se abren”, detalló en entrevista con Notimex.

Jerry, quien participó en el doblaje del filme “Aladdín”, reconoció que las figuras de televisión están desplazando a los profesionales del doblaje, lo cual consideró se debe a que se intenta replicar en Latinoamérica el modelo de Estados Unidos, en donde por lo general todas las películas de animación son dobladas por gente muy famosa.

“Siento que la gente que no se dedica al doblaje y que son actores aportan algo muy interesante y fresco al doblaje de un proyecto, pero debería procurarse un equilibrio entre los profesionales que siempre se han dedicado a eso, porque también son estrellas dentro de lo que hacen y deberían tener reconocimiento”, opinó.

Lamentó que usualmente el actor de doblaje nunca tiene un crédito importante en la película, lo cual “no debería de ser así”.

“Hay ciertas películas que no requieren la voz de un famoso porque es un éxito en sí, quien sea que haga la voz, el punto es que suene muy bien y sea un producto de calidad; aunque seguro genera publicidad que sea alguien famoso y las empresas intentan protegerse por todos lados para que la cinta sea un éxito”, indicó.

Por otra parte, consideró que México sigue siendo el país número uno de doblaje en español, aunque hay algunas naciones que han agarrado fuerza: “Rara vez es una película de las más importantes doblada en Chile, Argentina, o Colombia, casi todo es aquí”.

10 años en el doblaje

Jerry Velázquez, quien lleva más de 10 años trabajando en el doblaje, confesó que participar en Aladdín es un sueño hecho realidad porque es su película favorita de la compañía productora con la que ha colaborado largo tiempo.

“De niño siempre jugaba a ser ‘Aladdín’, tenía un disfraz, me compraban todos los juguetes, me sabía la película de memoria. Hubo momentos en la grabación en que me daban escalofríos de estar diciendo esas líneas que repetía de chico, pero ahora plasmándola para nuevas generaciones”, relató.