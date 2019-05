La cantante Daniela Romo llama a proteger a los animales y la naturaleza

México, 30 May (Notimex).- La actriz y cantante Daniela Romo hizo un llamado en favor de la naturaleza y pidió a todas aquellas personas que tienen animales y plantas que los cuiden y protejan, ya que son seres vivos.

La actriz, quien participa en el musical “Hello, Dolly!”, reconoció que siempre ha sido una amante de la naturaleza y los seres vivos, y por ese mismo respeto que les guarda pide a la ciudadanía hacer conciencia.

“Yo no tengo animales, por respeto y cariño a ellos, sé que tengo un trabajo complicado que no permite cuidarlos, incluso ni a las plantas, y creo que al ser seres vivos merecen un cuidado y atención”, apuntó la actriz de éxitos musicales como “Mentiras”, “Yo no te pido la luna”, “Celos” y “Pobre secretaria” entre otras.

Con la sencillez que la caracteriza, la actriz reiteró su llamado a cuidar el medio ambiente y tener respeto por éste.

“Yo estoy casada con la naturaleza desde siempre, he visto lugares maravillosos en nuestras carreteras, me he permitido también gozar de increíbles amaneceres, así que estoy comprometida al ser parte de este universo”.

Destacó que también considera que son dañinas las bolsas de plástico, “yo crecí en otra época donde la gente llevaba sus canastas o bolsas de otros materiales y creo que es conveniente cambiar nuevamente los hábitos”.

En esta breve charla con los medios durante su llegada a la obra “Inicia la aventura a los 13”, la intérprete también habló sobre el fallecido Juan Gabriel, a quien dijo recuerda y piensa muy seguido.

“Está vivo en mi corazón y por siempre lo estará, porque fue una persona que estuvo en mi vida y creo que cuando los olvidas es cuando mueren en realidad”, apuntó Romo quien anunció en breve celebrará 200 representaciones de “Hello, Dolly!” en la que comparte créditos con Jesús Ochoa.