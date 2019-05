José José fue violado en su niñez; asegura su ex esposa Anel Noreña

Anel Noreña, ex pareja de José José, reveló en entrevista para el programa Ventaneando, que el cantante fue abusado sexualmente cuando era un niño.

A pesar de que actualmente no mantiene ninguna relación con el padre de sus dos hijos, la ex modelo confesó que la infancia del cantante fue más difícil de lo que se puede pensar.

“José es un muchacho infantil en ciertos aspectos, pero a la hora de hablar de lo que le había pasado era un niño llorando, ensangrentado su corazón mi amor”, dijo en primera instancia.

Acto seguido, Anel detalló: “era un niño llorando, el papá fue muy cruel con él, a José lo violaron los amigos, a José lo vejaron los amigos, a José le hicieron todo lo que te puedas imaginar que a un niño no le deben de hacer y no hubo un papá que lo defendiera y a su mamá no le podía decir’’.

Ante el cuestionamiento de la reportera sobre quién cometió este abuso contra “El Príncipe de la canción”, Noreña agregó: “Pues los amigos de la colonia, eran unos niños que andaban en la calle, me entiendes, que andaban en la calle, que tomaban alcohol desde muy chiquitos porque en su casa había alcohol siempre, su mamita rellenaba las botellitas con alcohol para el papá’’.

La ex actriz aseguró que el intérprete de “Almohada” no le hizo esta fuerte revelación a ella, sino a su hija Marysol, pero ahora que ella lo sabe, entiende mucho de los comportamientos del cantante, pues siempre lo veía triste.