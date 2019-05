Rulli recomienda tener sexo a quienes le inventan romance con Irina Baeva

Sebastián Rulli e Irina Baeva han dado de qué hablar por la excelente relación que mantuvieron durante el rodaje de la serie ‘El último Dragón’, escenario que abrió la puerta a los rumores de un romance entre ambos.

Por este motivo, Angelique Boyer, actual novia del Rulli, fue cuestionada durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, a lo que la actriz respondió: “Discúlpenme. Me están esperando… Mi amorcito, ¿dónde estás? Me dice ya llegué, ahora sí ya llegó. Ya me voy, ahí está. Save me (sálvame) mi amor, help me (ayúdame) me preguntan cosas. Ya me voy. Que estén muy bien déjenme abrazar a mi niño”.

Tras esta respuesta de Boyer, los reporteros no dudaron en preguntarle a Sebastián por las especulaciones sobre su cercana relación con Baeva, a lo que el argentino replicó:

“Sí, no tienen nada que hacer. Que sean muy felices, que tengan mucho sexo en sus casas y que no inventen. Somos muy felices, gracias”.

Cabe destacar que, en días anteriores, Gabriel Soto, actual pareja de Irina también se pronunció ante estos rumores y aseguró tener confianza en su pareja y en su colega, expresando que es un buen compañero de trabajo.