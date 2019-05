Maluma regresa a Instagram para promocionar proyecto

A menos de 24 horas de haber cerrado su cuenta de Instagram, Maluma retornó a la red social para hacer promoción de su nuevo proyecto.

A través de un video en sus historias de Instagram el cantante explicó: “Bueno parceros, tranquilos, no me he ido, algo grande va a pasar este 5 de junio, quédense pendientes, Maluma Baby, chao”.

Conjuntamente, el intérprete de “HP” colocó varias fotografías en las que además de su rostro se ve la promoción de lo que será un documental suyo que se lanzará YouTube el próximo 5 de junio, titulado: “Maluma, lo que era, lo que soy, lo que seré”.

Por otra parte, el que no perdió oportunidad de arremeter contra el colombiano es el compositor mexicano Armando Manzanero, quien no dudó en manifestar que no esta de acuerdo con las letras de sus temas.

“Yo solo digo que es una pena, por ejemplo, que no exista la censura, para que las nuevas generaciones aprendan a hablar bonito y bien, como era antes, ahora por ejemplo para que me preocupo por saber el nombre de los amigos de mis nietos si todos son güeyes”, sentenció.