Roxana Castellanos denuncia agresión e intento de robo en la CDMX

Roxana Castellanos narró con gran temor a través de sus historias de Instagram que estuvo a punto de ser victima de la delincuencia en la CDMX.

La actriz contó que mientras conducía por un tramo de la zona de Santa Fe en el que únicamente pueden transitar personas que pagaron su acceso, fue alcanzada por auto mientras conducía en el carril de alta velocidad.

“Oigan, me acaban de tratar de asaltar en el puente de los Poetas, una ruta en la que se paga por ir y se supone que deberíamos ir seguros, se acercó un coche me empezó a tocar el claxon, me rebasó y me dio un golpe muy leve, casi no le pasó nada a mi coche y pensé que nada más había pasado eso”, relató la artista.

Aunque no ofreció más detalles del impactante momento, Roxana aseguró a través de un mensaje que se encuentra bien y que en breve volverá a abordar el impactante hecho.