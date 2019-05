Ingrid Coronado se reencuentra con Fer del Solar

View this post on Instagram

Siento todo el agradecimiento que puedo sentir xq eres la mitad de Luciano y la mitad de Paolo, sin tí, ellos no existirían………. Y qué más da como fueron las cosas……… Lo que importa es que me trajiste a este lugar, a ser lo que soy, a sentir lo que siento y a saber lo que sé de mí. Y este, es el camino de mis sueños……………… Gracias por ser mi más grande tirano, mi más grande maestro y mi más grande amigo. #loqueimportaenlavida